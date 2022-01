Bus e tram da oggi solo per vaccinati o guariti dal Covid: a Torino controlli e due multe

Sui bus e sui tram solo se vaccinati o se guariti dal Covid. Anche a Torino, come nel resto d'Italia, è scattato oggi l'obbligo di avere il Super Green Pass a bordo dei mezzi pubblici.

Intensificati i controlli

Per questo motivo, sin da questa mattina, Gtt e polizia municipale hanno intensificato i controlli in alcuni luoghi nevralgici del trasporto pubblico torinese, come le stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, dove oltre alla metropolitana sono presenti anche le fermate dei pullman e dei tram. Due ore di verifiche a campione, che hanno per il momento portato a due multe elevate a passeggeri sprovvisti di super certificazione verde.

Consegnate mascherine Ffp2 a chi ne era sprovvisto

Per prevenire i contagi, il personale Gtt ha anche consegnato delle mascherine Ffp2 a chi ne era sprovvisto: anche questo tipo di dispositivo di protezione individuale è obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici.