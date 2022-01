Sanità privata, Affidea cresce ancora: dopo il Gruppo Cdc, prende il 100% del Centro Promea

L'investimento su Promea rafforza la presenza di Affidea in italia e in particolare in Piemonte: diventano così 58 i centri medici e a servire più di 2,3 milioni di pazienti all'anno con l’impiego di oltre 2500 professionisti. “Il 2021 è stato un anno record di crescita per Affidea, in termini di dimensioni e di ricavi, che ci ha permesso di quasi raddoppiare i nostri risultati finanziari negli ultimi 4 anni grazie agli investimenti effettuati in nuove infrastrutture - dice Giuseppe Recchi, CEO del Gruppo Affidea -. Ventidue acquisizioni in due anni con una crescita annuale a doppia cifra sin dal 2018, sono un risultato che conferma la reputazione della nostra società di attrarre partners qualificati, allineati nell’impegno di creare valore per i nostri pazienti e per il nostro personale clinico in tutti i paesi in cui operiamo".