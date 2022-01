Collegno toglie i cestini e aumenta la differenziata al parco Dalla Chiesa

Collegno punta sulla raccolta differenziata e lo fa partendo dal suo “Central Park” cittadino, il bellissimo Parco dell'ex Ospedale Psichiatrico, dedicato al Gen. Dalla Chiesa. In uno dei luoghi più frequentati e amati dai collegnesi e non solo, Cidiu, in accordo con l'amministrazione comunale, ha sostituito 11 cestini di rifiuti indifferenziati con 5 isole ecologiche per valorizzare il senso della raccolta differenziata. E dove prima c'era un cestino sono stati posizionati dei cartelli per informare la cittadinanza e sensibilizzarla sull’importanza della separazione delle diverse tipologie di rifiuto.

"Togliere i cestini del parco vuol dire estendere anche fuori dalle mura domestiche la consapevolezza di dover separare i rifiuti", afferma il Sindaco Francesco Casciano. L’assessore all’Ambiente Enrico Manfredi: "Le postazioni sono state installate in modo che siano facilmente raggiungibili con una breve camminata: dovremo certo tenere i rifiuti in mano poco più a lungo rispetto a prima ma questo ci abituerà a pensare il rifiuto come una nostra responsabilità visto che lo produciamo, non come qualcosa di cui liberarsi nel più breve tempo possibile e in qualsiasi modo".