Scoperto con un passaporto modificato: in manette un 26enne nigeriano. E multa alla ditta per cui lavora

In particolare, a Torino, la Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale ha tratto in arresto un ventiseienne nigeriano per possesso di passaporto alterato. Durante i controlli presso una struttura specializzata della Provincia di Torino, il giovane, dipendente della ditta, ha esibito un passaporto risultato contraffatto a seguito dell’analisi documentale. Al temine degli accertamenti di polizia, è stato arrestato e il documento sequestrato. Presso la stessa ditta è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa superiore ai 2.000 euro, per aver omesso degli adempimenti entro i termini previsti della presa in carico dei rifiuti.