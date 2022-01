Crollo di via Genova, Pentenero: "Al lavoro per aggiornare protocollo sicurezza cantieri edili"

Evitare un'altra via Genova, dove lo scorso 18 dicembre hanno perso la vita nel crollo di una gru Roberto Peretto e Marco Pozzetti e Filippo Falotico. Per questo il Comune di Torino, insieme ad altri trenta soggetti, "sta lavorando per l'aggiornamento del protocollo d'intesa siglato in Prefettura per la sicurezza nei cantieri edili". Ad annunciarlo l'assessore comunale al Lavoro Gianna Pentenero, ribadendo come sul tema ci sia "un impegno forte delle istituzioni".