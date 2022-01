Conta degli asintomatici, monoclonali, posti letto privati e no vax in Sanità: ecco il Piemonte che cerca di evitare l'arancione

Piemonte in arancione? "Aspettiamo tra oggi e domani, ma i numeri di oggi ci dicono però che in tutto il Piemonte abbiamo solo 23 nuovi ricoveri in più in terapia ordinaria e uno in meno in intensiva". Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, non vuole fare previsioni, ma cerca di vedere il lato positivo. "Sono numeri confortanti, ma che bisogna guardare attentamente giorno per giorno: hanno un senso solo nella loro evoluzione".