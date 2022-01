Sos delle strade torinesi: asfalto groviera e fondi per le manutenzioni ridotti del 90% in 20 anni

Le strade torinesi stanno sempre peggio e i fondi per le manutenzioni sono ogni giorno di meno. A lanciare l’allarme sono gli uffici che si occupano della manutenzione stradale: interventi programmati, rattoppi, segnalazioni dei cittadini.

Il quadro delineato è quello che i torinesi che viaggiano in auto, in bici, in scooter o a piedi affrontano ogni giorno: la qualità del suolo è peggiorata di anno in anno e i fondi per prendersene cura sono diminuiti drasticamente. Negli ultimi 20 anni, infatti, il budget destinato alla manutenzione stradale è stato ridotto del 90%: un crollo vertiginoso.

“I metri quadrati di nostra competenza sono 21 milioni. Parliamo di circa 1.500 km di strada” spiegano gli uffici. Che poi precisano, con amarezza: “E’ come gestire un’autostrada da Torino a Palermo, ma senza soldi”. Sì, perché i fondi sono passati da 6 milioni di euro agli 800.000 mila dello scorso anno. Quest’anno il trend è stato invertito, visto che il budget è salito a 1,5 milioni di euro ma potrebbe non bastare.

Il motivo è presto detto: uno studio effettuato tra il 2007 e il 2015 aveva evidenziato come il suolo torinese in buone condizioni fosse già calato dal 60% al 45%. E la situazione, ultimamente, è peggiorata come testimoniano le continue richieste di intervento avanzate dalle Circoscrizioni. “Le esigenze ammontano a 8 o 9 milioni di intervento, ne eseguiamo per 500.000”. Di fatto, al netto di 50 interventi in elenco, se ne svolgono appena una decina. “Dovremmo tornare ad avere budget sostanziosi per garantire le manutenzioni” è l’appello lanciato dagli uffici al neo sindaco Stefano Lo Russo.