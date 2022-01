Frase shock su Sassoli, il sindaco di Ivrea: “Allibito, senza dimissioni Esposito sarebbe stato rimosso”

“Ha riconosciuto il proprio errore e si é dimesso, ma resto allibito, molte persone continuano a fare un uso non corretto dei social, dimenticando che in molti casi si commettono reati perseguibili dalla legge”. Così il sindaco di Ivrea, Stefano Sertoli, dopo la bufera che si é abbattuta sul consigliere della Fondazione Carnevale di Ivrea Pino Esposito, che su Facebook ha postato (e poi rimosso) la frase “un comunista in meno”, riferita al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto lo scorso 11 gennaio.

“Esposito era un valido collaboratore - aggiunge il sindaco - ma purtroppo ha commesso un grave errore e non c’erano alternative alle dimissioni, in caso contrario sarebbe stato rimosso”.