Meteo, su Torino e provincia cielo sereno con possibilità di nebbia

Cielo sereno ma possibili nebbie in alcune zone: questo dicono le previsioni meteo per il fine settimana.

L'alta pressione continuerà in modo diretto a condizionare il tempo anche sulla nostra zona, dove per il weekend è previsto un ulteriore graduale rinforzo della pressione. Ancora preoccupante l'assenza di precipitazioni nevose per almeno una decina di giorni, a caratterizzare un inverno strano.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Da stamattina gelate estese in pianura. Termometro con massime al di sopra delle medie stagionali, minime in pianura intorno a -1-0°C e massime 9-10°C. In pianura moderati da Sud Ovest, forti in montagna.

Da lunedì 17, rinforzo dell’alta pressione con aumento delle nebbie mattutine e serali in pianura.