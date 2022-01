Tra teatro e mostre, la cultura resiste al Covid: tutti gli appuntamenti del weekend

Lo spettacolo "Quadrotto, tondino e la luna" in programma alla Casa del Teatro Ragazzi

In questo secondo fine settimana di gennaio continuano le aperture dei musei con le mostre temporanee e le rassegna di spettacoli teatrali, nonostante qualche cancellazione a causa del Covid.

Mostre ed eventi

BUONE FESTE CON UN SORRISO IN PIU'

Fino al 28 gennaio

Prorogata la mostra di biglietti d’auguri natalizi “Buone feste con un sorriso in più” che presenta una collezione inedita con più di 200 biglietti di auguri personali, disegnati da un centinaio di umoristi italiani e stranieri, che se li sono scambiati tra loro dal 1960 a oggi in occasione delle feste natalizie.

INFO: Palazzo Lascaris, http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/528-gennaio-2022/10546-prorogata-al-28-gennaio-la-mostra-a-palazzo-lascarishttp://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa/comunicati-stampa-2022/528-gennaio-2022/10546-prorogata-al-28-gennaio-la-mostra-a-palazzo-lascaris

PAR LA LUCE, OLTRE LA PIAZZA

Sabato 15 gennaio, ore 18.30

Un'asta di solidarietà con le opere d'arte ispirate a Barriera di Milano: l'iniziativa “Per la luce, oltre la piazza”, promossa dalla rassegna Flashback nell'ambito del progetto Incontri Illuminati con l'Arte Contemporanea della Città di Torino, si avvia alla propria conclusione con l'appuntamento che regalerà a persone bisognose una spesa sospesa al mercato di piazza Foroni o un pranzo sospeso in Via Baltea 3.

INFO: Piazza Foroni, www.flashback.to.it

UN SANTUARIO PORTATILE PER LA DEA ANUKET

Fino al 20 marzo

Al Museo Egizio il 2022 si apre con una nuova mostra del ciclo, “Nel laboratorio dello studioso”, dedicato all’attività scientifica condotta da curatori ed egittologi del Dipartimento Collezione e Ricerca del museo. Al centro dell’esposizione un piccolo santuario in legno, risalente al tempo del faraone Ramesse II (ca. 1279-1213 a.C.), dedicato alla dea Anuket e ad altre divinità venerate nell’importante centro religioso di Elefantina, presso Assuan, nell’Egitto meridionale.

INFO: Museo Egizio, www.museoegizio.it

BENVENUTO A PALAZZO

Sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio, rispettivamente alle 15.30 e alle 11 Guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno la visita Benvenuto a Palazzo lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell'Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia.

INFO: Palazzo Reale e Armeria, info.torino@coopculture.it

Teatro

QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA

Sabato 15 e domenica 16 gennaio ore 17.30

In scena la nuova produzione della Fondazione TRG Onlus di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci. Si tratta di uno spettacolo-gioco in quadri musicali, per i piccolissimi dai 3 anni, sul tema della diversità. È il racconto di un'amicizia costruita passo dopo passo, nel confronto tra forme acute e tonde, nell'ascolto di suoni curvi e spigolosi, nell'incomprensione e nell'intesa.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.fondazionetrg.it

HANSEL E GRETEL

Sabato 15 alle 20.45 e domenica 16 gennaio ore 16.30

Il Baule Volante porta sul palco della sala grande una versione della fiaba tratta dai Fratelli Grimm. Per bambini di 6 anni.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.fondazionetrg.it

REGIO METROPOLITANO

Sabato 15 gennaio ore 20.30

Alvise Casellati dirige per la prima volta l'Orchestra del Teatro Regio in “Malédiction” di Liszt e nel Concerto n. 2 di Chopin con Giuseppe Albanese pianoforte solista; chiude la serata la Sinfonia n. 29 in la maggiore di Mozart.

INFO: Conservatorio "Giuseppe Verdi", piazza Bodoni, www.teatroregio.torino.it

http://www.teatroregio.torino.it/

ARLECCHINO FURIOSO

Sabato 15 gennaio, ore 21

Maschere, travestimenti, duelli, canti, musiche, pantomime e una gran varietà di lingue e dialetti: la Commedia dell'Arte è protagonista con la maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, www.teatrosuperga.it

GELSOMINA DREAMS

Sabato 15 gennaio, ore 21

Ultima creazione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, lo spettacolo – dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini – è adatto a tutta la famiglia. Gli artisti si muoveranno in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Prenderà vita una Gelsomina, giovane donna eterea e visionaria, sognatrice e portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.

INFO: Fonderie Limone, Moncalieri, www.cirkovertigo.com