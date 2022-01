Meteo, in settimana ancora sole prima del ritorno del freddo nel weekend

Alta pressione che si va rinforzando alle nostre latitudini con un massimo barico di 1032-1033hPa previsto martedì. Si allunga così il periodo senza precipitazioni con l’anticiclone che si alterna con irruzioni di aria più fredda, foriere al massimo di qualche annuvolamento come parrebbe tratteggiare la tendenza per il prossimo week-end.

In pianura forti da Sud Ovest, molto forti in montagna.

Cielo per lo più sereno in pianura, nubi basse al mare. Ritorno del termometro ampiamente sotto lo zero in pianura durante il week-end con -4°C previsti su torinese.