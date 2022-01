Positivo il sindaco di Rivalta Muro, terza dose per quello di Moncalieri Montagna

Il sindaco Paolo Montagna ha fatto la terza dose al Palavaccini di Moncalieri e dopo la somministrazione fatta ieri, domenica 16 gennaio, ha sottolineato l'importanza di aderire alla campagna: "Continuiamo a proteggerci. Facciamolo per noi stessi, per le persone che amiamo e per tutta la nostra Comunità".

Poi, immancabile, il ringraziamento di Montagna "a medici, infermieri, operatori, volontari sempre impegnati, anche di domenica, per la salute di tutti".

Il suo collega Sergio Muro, primo cittadino di Rivalta, è risultato invece positivo al Covid nei giorni scorsi, ma ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: "Per fortuna sto bene e non ho sintomi particolari: qualche colpo di tosse e nulla di più. Mi spiace per mia moglie, per i miei figli che dovranno stare a casa in dad e per tutti gli appuntamenti che dovrò rinviare. Per il resto prenderò questo tempo sospeso per studiare, leggere, approfondire. Passerò un po' di tempo in più al telefono e in videoconferenza. Niente di drammatico".