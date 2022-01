Emergenza freddo, allo studio un protocollo di intesa per garantire cure ai senza fissa dimora

In assenza di familiari, la Città si farà carico dei funerali dell’uomo di nazionalità romena, morto alcuni giorni fa per il freddo, su una panchina di corso Rosselli, a Torino. Lo ha annunciato l’assessore ai Servizi sociali, Jacopo Rosatelli, durante la riunione odierna del Consiglio Comunale, rispondendo ad una richiesta di comunicazioni avanzata da Elena Apollonio (Lista civica), relativa all’emergenza freddo e a questa vicenda in particolare.

Rosatelli, ricordando come la Città abbia espresso cordoglio per la scomparsa, “un segnale di umanità perché si sappia che non c’è nessuna persona, anche se in condizione di estrema marginalità, che non si debba sentire cittadino della nostra città”, ha ribadito come tutti i servizi coinvolti nell’assistenza a coloro che sono senza fissa dimora abbiano cercato di convincere questo cittadino a recarsi nei luoghi di accoglienza, senza però ottenere un riscontro positivo.