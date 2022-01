Bimba precipitata in via Milano, nessuna ferita precedente sul corpo di Fatima

Non ci sono tracce di lesioni precedenti alla caduta sul corpicino di Fatima, la bimba di 3 anni morta a Torino dopo essere precipitata da un balcone al quinto piano di una palazzina in via Milano: è quanto ha appurato l'autopsia effettuata oggi.

Il dato sarà acquisito dagli inquirenti, che stanno svolgendo accertamenti sulla versione fornita dall'indagato: si tratta del compagno della madre, Azhar Mohssine, il quale ha detto che la bimba gli è scivolata di mano mentre stava giocando con lei sul balcone.

Dall'esame medico-legale non emergono, a quanto si apprende, particolari che possano portare alla certezza che la piccina sia stata deliberatamente gettata nel vuoto: mancano, per esempio, segni che riconducano a un tentativo di resistenza o di opposizione.

La bimba, durante la caduta, non sembra avere urtato nulla. Anche questo dettaglio potrà tornare utile alle indagini.