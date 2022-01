GiovedìScienza, nuovo appuntamento sull'intelligenza artificiale

Giovedì 20 gennaio torna l'appuntamento con GiovedìScienza in diretta streaming su www.giovediscienza.it in cui si cercheranno risposte nel dialogo tra un fisico esperto di intelligenza artificiale e machine learning e un filosofo della scienza.

Ogni giorno, algoritmi sempre più sofisticati rendono immediate le nostre interazioni con le macchine che però, nella percezione comune, svolgono solo compiti banali e ripetitivi e non sono certo capaci di pensare.

Ma negli ultimi anni si sono fatti strada programmi e sistemi esperti in grado di compiere ben altre imprese: non solo prendono decisioni in situazioni complesse, ma dimostrano autonomamente teoremi matematici, prevedono la forma delle proteine e si destreggiano in situazioni che pensavamo risolubili solo con la nostra inimitabile intelligenza.

È ragionevole pensare che ciò avrà conseguenze non solo sulla vita quotidiana, ma anche sul modo di fare scienza, forse sull’idea stessa di scienza. Con quali implicazioni tecnologiche, epistemiche ed etiche?