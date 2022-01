Rigenerazione urbana, 233 milioni per Torino e provincia. Lo Russo: "Rispondiamo anche al problema baby gang" [FOTO e VIDEO]

Per quanto riguarda il capoluogo piemontese sono previsti interventi di rigenerazione urbana su biblioteche, impianti sport, centri di aggregazione e incontro giovanili, così come "interventi per l'educativa di strada, l'emergenza abitativa, la gestione dei senza fissa dimora, micro-housing e il supporto psicologo gratuito per coloro che hanno bisogno di essere accompagnati". "Questo è un pezzo di una possibile risposta al problema delle baby gang. Sicuramente noi abbiamo un tema molto delicato che è quello dell'emergenza giovani a Torino, soprattutto di tutti quei ragazzi che non vengono intercettati e sono fuori dai circuiti scolastici. Il cambio di didattica legato alla pandemia non ha aiutato: noi dobbiamo occuparci di tutti quei giovani che, come diceva Don Bosco, "sono pericolanti e non tanto pericolosi", ha concluso.