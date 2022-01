Dodici mesi fa la prima "campana" a New York, ma il primo anno di Stellantis regala luci e ombre a Torino

Era il 19 gennaio del 2021 quando a New York, presso la sede della Stock Exchange, si è tenuta la "Cerimonia della campana di apertura" per celebrare la nascita di Stellantis. La fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot celebra dunque un anno, trascorso tra progetti, difficoltà economiche (e sanitarie) globali, ma anche non poche delusioni e preoccupazioni per un sito storico come quello di Torino.

"Il nostro settore sta entrando in una nuova ed entusiasmante era, contraddistinta da stili di vita digitali sempre più diffusi - dice Carlos Tavares, CEO di Stellantis -. Non è una coincidenza che Stellantis sia nata proprio quando il mondo richiede un nuovo tipo di approccio, che sospinga questo imperativo umano fornendo una libertà di mobilità pulita, connessa, accessibile e sicura per tutti. Sono grato ad ogni dipendente di Stellantis per il suo contributo quotidiano alla costruzione della nostra comunità e al raggiungimento della grandezza mentre apriamo la strada ad un futuro luminoso".

Il polo torinese tra luci e ombre E proprio Tavares, nella giornata di oggi, è in visita allo stabilimento di Termoli, dove il Gruppo ha deciso di far nascere la gigafactory italiana di Stellantis (mentre a Scarmagno procede il progetto Italvolt). Una fabbrica di batterie che per lunghi mesi si è sperato che potesse trovare spazio a Torino, in una delle aree di Mirafiori ormai sotto utilizzate. Ma nonostante auspici e scenari possibili, lo storico stabilimento è rimasto a bocca asciutta.

Sull'altro piatto della bilancia, però, proprio Mirafiori è la "culla" della 500 Bev, la vettura completamente elettrica che presto raddoppierà i turni di produzione (anche se non mancano incertezze sul mondo dell'auto elettrica, anche a causa degli scarsi sostegni da parte del Governo).

Inoltre, da parte sindacale non sono mancate le preoccupazioni per lo spostamento dei lavoratori Maserati da Grugliasco a Mirafiori, portando di fatto alla chiusura dell'ex Bertone. Chiusure che, proprio un anno fa, erano state escluse esplicitamente dai vertici Stellantis.