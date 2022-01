Italvolt, nuovi passi avanti per la gigafactory di Scarmagno: il semaforo verde entro il 2022

Il progetto di gigafactory a Scarmagno prende forma. Pochi giorni prima di Natale, infatti, i vertici di Italvolt hanno consegnato uno studio di massima del progetto che porterà alla nascita della fabbrica di batterie per auto ed è scattato il conto alla rovescia per l'iter burocratico di valutazione.

La palla adesso è nelle mani del Suap (Sportello unico per le attività produttive) di Ivrea, che ha fissato la convocazione della conferenza di servizi preliminare per l’esame dello studio di massima: la data da segnare sul calendario per il rilascio dei pareri di competenza è quella del 24 gennaio. Sarà questo il primo step per dare semaforo verde alla costruzione dell’impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici, nello stesso territorio in cui - nei decenni scorsi - ha preso avvio la corsa all'oro dell'informatica grazie a Olivetti.

La fabbrica potrebbe aprire nel 2024