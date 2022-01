Servizio civile universale 2022/2023: bando aperto fino al 26 gennaio per lo Sportello territoriale

“ Sportello Territoriale: cibo, servizi sanitari e informazione ” è il progetto di Servizio Civile promosso dalle associazioni Banco Alimentare, Nuova Generazione per il Bene Comune, Contact e Asili Notturni Umberto I . L’obiettivo primario, in linea con le mission delle associazioni proponenti, è il contrasto alla povertà attraverso il potenziamento della collaborazione di rete.

I volontari e le volontarie impegnati presso il Banco Alimentare del Piemonte contribuiranno, in particolare, al potenziamento dei canali di raccolta del cibo e alla loro distribuzione alle persone in difficoltà economica, tramite le associazioni convenzionate.

Per quanto riguarda l’associazione Nuova Generazione per il Bene Comune, oltre all’organizzazione di dibattiti, seminari e attività divulgative e formative, i volontari in Servizio Civile saranno impiegati nei servizi di assistenza alle persone in difficoltà, in quartieri ad elevato grado di disagio sociale, tramite uno sportello di ascolto e consulenza su questioni fiscali e di patronato.