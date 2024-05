Frana sui binari della Torino-Genova: sospesa la circolazione tra Villanova e Villafranca

Per motivi precauzionali, la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Genova è stata limitata a un solo binario nella tratta tra Villanova e Villafranca. Per garantire la sicurezza dei viaggiatori, da questa sera il servizio sarà temporaneamente sospeso anche sul secondo binario, per permettere i lavori di messa in sicurezza di un fronte franoso generatosi la scorsa notte a seguito delle forti e incessanti piogge cadute nell'ultimo periodo.

Il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è già operativo sul sito, con le imprese appaltatrici che hanno mobilitato risorse umane e mezzi per iniziare i lavori di stabilizzazione. Nel frattempo, Trenitalia sta adeguando l’offerta commerciale e suggerisce ai viaggiatori di considerare la ripianificazione dei propri spostamenti.

Per ulteriori informazioni, i passeggeri possono consultare il sito www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio, o utilizzare l’app di Trenitalia con il servizio Smart Caring. È inoltre attivo il call center gratuito di Trenitalia al numero 800 89 20 21.