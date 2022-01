Grugliasco, tutto pronto per i corsi di sci dedicati a bambini e adulti

In collaborazione con la Vialattea “Progetto Scuole” e con i Maestri della scuola Nazionale di Sci del Sestriere. grazie al patrocinio del comune di Grugliasco , Sports Action Team organizza i nuovi corsi di sci per bambini e adulti.

Grazie al patrocinio del Comune sarà applicato a tutti i residenti uno sconto sulla quota di partecipazione ai corsi di sci al Sestriere per bambini dai 4 anni e per adulti 6 sabati consecutivi a partire dal 22 gennaio fino al 26 febbraio, per un totale di 15 ore di lezione, con gara finale e ricca premiazione, pullman da Grugliasco con partenza alle 10.30 e possibilità di noleggio attrezzature (convenzionato in loco).