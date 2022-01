Asfalto consumato tra corso Traiano e Benedetto Croce, Loi: “Non un pericolo, ma interverremo”

Asfalto ammalorato con buche e crepe nel tratto di strada in cui si incrociano corso Traiano e corso Benedetto Croce.

“Non consentono un attraversamento sicuro e tale situazione ha causato ripetute cadute, oltre a non rendere accessibile l’attraversamento” segnala in un’interpellanza il consigliere Alessandro Lupi.

In quell'incrocio insistono quattro strisce pedonali, alcuni in effetti non in buono stato: "Quello su corso Benedetto Croce che guarda verso piazzetta Confalonieri, è in effetti ammalorato, ma sono già stati fatti alcuni rattoppi - spiega il coordinatore Alberto Carta Loi -. Sull’altro lato di piazzetta Confalonieri, quello parallelo a corso Traiano, erano presente delle strisce che sono state rimosse per via dei lavori in corso, l'ho segnalato agli uffici, ma penso saranno a breve messe a posto. Per quanto riguarda gli altri attraversamenti, quello perpendicolare a corso Traiano, guardando verso il Lingotto, presenta il catrame fortemente danneggiato.

Dall'ufficio tecnico mi hanno assicurato che non è pericoloso, ma è comunque molto consumato. Lo mettiamo nei prossimi interventi di manutenzione straordinaria.

L'ultimo passaggio - conclude Loi - parallelo al lato di corso Benedetto Croce invece è in buono stato, quindi non interverremo".

A rispondere è stato il coordinatore Alberto Carta Loi: “Non ci sono dei particolari pericoli che insistono su quella strada, ma provvederemo al più presto con un intervento di manutenzione straordinaria”.