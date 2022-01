Carmagnola, dal 1° maggio 2022 sarà attiva la Ztl del centro storico

La Zona a Traffico Limitato Centro Storico di Carmagnola sarà attivata il , con gli orari già in vigore.

In ottemperanza alla Deliberazione di G.C. n. 202 del e s.m.i. recante “Atto di regolamentazione per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato e gestione mediante dispositivi elettronici di videocontrollo del Comune di Carmagnola – Approvazione”, il Comando di Polizia Locale creerà la white list delle targhe autorizzate ad accedere alla ZTL del Centro Storico.

Possono presentare richiesta di inserimento nella lista degli autorizzati:

- i residenti nell’area della ZTL

- gli esercenti e commercianti dell’area

- coloro che dimostrino di averne titolo

Le istanze di autorizzazione potranno essere presentate dal 1 febbraio al per essere sottoposte alla conseguente istruttoria.

Gli uffici del Comando di Polizia Locale sono disponibili per fornire informazioni all’utenza telefonica 011.9724301 (Centrale Operativa) il martedì ed il venerdì dalle ore 15 alle ore 19; è possibile, altresì, inviare quesiti alla seguente mailolizialocale@comune.carmagnola.to.it

La modulistica scaricabile dal sito www.comune.carmagnola.to.it, debitamente compilata, va inoltrata via email all’indirizzo protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it oppure inviata via posta o a mano all’ufficio Protocollo del Comune.