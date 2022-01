Un altro weekend all'insegna del sole e dell'alta pressione su Torino e provincia

L’alta pressione continuerà in modo diretto a condizionare il tempo anche in questo weekend, nel quale è previsto un ulteriore graduale rinforzo.

Ancora preoccupante assenza di precipitazioni nevose per almeno una decina di giorni, a caratterizzare un inverno nuovamente strano, stante il blocco dell’alta pressione che blocca le correnti atlantiche mentre al Nord Est, aria più fredda di marca balcanica porterà maltempo su quella parte della penisola italiana .

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Da domani gelate estese in pianura nelle zone ove prevarrà la coltre nebbiosa. Termometro con massime al di sopra delle medie stagionali: minime in pianura tra -2 e 0°C e massime intro a 7-9°C. In pianura moderati da Nord.