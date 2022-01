Polfer: a Porta Nuova arrestato un 21enne per spaccio di droga

1 arrestato, 1 indagato, 724 persone controllate, 94 operatori impegnati in 23 stazioni ferroviarie, 305 treni presenziati e 152 bagagli ispezionati.

Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito dell’azione di controllo straordinario denominata “Active Shield”, del 19 e 20 gennaio.



Operazione organizzata da RAILPOL, Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee, su scala internazionale finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti, controlli a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari, in particolare quelli ad alta velocità ed internazionali, nonché all’interno delle principali stazioni cittadine.

Gli agenti della Polfer, impegnati negli scali ferroviari di competenza, hanno operato per la sicurezza dell’intera utenza ferroviaria con servizi mirati nelle stazioni dove si registra quotidianamente un alto flusso di viaggiatori ed interessate da tratte ferroviarie internazionali verso la Francia e la Svizzera, effettuando controlli anche presso i depositi bagagli verificando l’applicazione delle corrette procedure di rilevazione e custodia di bagagli da parte del personale addetto. A Torino Porta Nuova i controlli sono stati effettuati congiuntamente alle unità cinofile, messe a disposizione dalla locale Questura.

A Torino Porta Nuova un ventunenne ghanese è stato tratto in arresto per possesso di stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, alla vista degli operatori Polfer, ha tentato di confondersi tra i viaggiatori ma raggiunto, è stato controllato e trovato in possesso complessivamente di 10 gr di hashish e marijuana, confezionati in 7 involucri termosaldati e pronti alla vendita. Il ragazzo gravato da numerosi precedenti di polizia e senza fissa dimora è stato arrestato.

Sempre a Torino un cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per resistenza. L’uomo accompagnato presso gli uffici di Polizia per un controllo ha iniziato a spintonare e colpire gli agenti. Riportato alla calma è stato denunciato alle autorità competenti.