Cinema, teatro e mostre: cosa fare questo fine settimana

In foto, Ascanio Celestini in scena al Gobetti

Continuano numerosi gli appuntamenti a Teatro, ma ripartono anche le mostre e gli incontri culturali in questo penultimo weekend di gennaio.

MOSTRE ED EVENTI

DONNE CHE SFIDANO LA TEMPESTA

Sabato 22 gennaio, alle ore 18.30

Torna, dopo la pausa natalizia, il Laboratorio di Resistenza permanente della Fondazione E. di Mirafiore. Il primo appuntamento è con Myrta Merlino, giornalista e conduttrice del programma quotidiano "L’Aria che tira" su La7. L'incontro di sabato prenderà spunto dall'ultimo libro di Myrta.

INFO: Fondazione Mirafiori, via Modesto Panetti, www.fondazionemirafiore.it

MILLELUCI DI MARCO LODOLA

Fino al 26 febbraio

26 sculture dell’artista di fama internazionale “che illumina il mondo” Marco Lodola. Le sue opere sono presenti ovunque, dagli Uffizi di Firenze alla Piazza del Duomo di Milano, dalle facciate dell’Ariston di Sanremo ai palazzi di Dior disseminati in tutto il mondo. Le sculture luminose sono veri e propri oggetti di comunicazione, design e arredamento.

INFO: Galleria Berman, via Arcivescovado, info@galleriaberman.it.

SE HO VINTO, SE HO PERSO

Sabato 22 gennaio ore 21

In occasione dell’acquisizione a catalogo di Se ho vinto, se ho perso (2020, 78’) di Gian Luca Rossi, Streeen, la piattaforma streaming dedicata al cinema indipendente e d’autore, e Seeyousound, primo festival a tematica musicale in Italia la cui 8a edizione si terrà dal 18 al 24 febbraio a Torino, portano in sala il film sull’epopea della band aostana dei Kina.

INFO: Cinema Massimo, via Giuseppe Verdi 18, http://www.cinemamassimotorino.it/

TEATRO

I TRE PORCELLINI

Sabato 22 gennaio e domenica 23 gennaio ore 17

La Compagnia Marionette Grilli presenta una delle fiabe più classiche che si possano raccontare ai bambini.

INFO: Alfa Teatro, via Casalborgone 16, prenotazioni@alfateatro.it

QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA

Sabato 22 e domenica 23 gennaio ore 17.30

Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, lo spettacolo-gioco in quadri musicali, rivolto ai bimbi dai 3 anni, tratta il tema della diversità. È il racconto di un'amicizia costruita passo dopo passo, nel confronto tra forme acute e tonde, nell'ascolto di suoni curvi e spigolosi, nell'incomprensione e nell'intesa.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.fondazionetrg.it

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?

Sabato 22 gennaio ore 19.30 e domenica 23 gennaio ore 15.30

Il testo più celebre di Edward Albee, con protagonisti Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni. La pièce racconta lo spietato gioco al massacro fra due coniugi, due insegnanti universitari di mezza età, con le loro bugie e i loro drammi irrisolti.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

MIA MARTINI, UNA VITA

Sabato 22 gennaio ore 20.45

La grandezza, l'unicità e la storia incredibile di Mia Martini segnano la ripartenza della rassegna multisciplinare “Solo in Teatro” prodotta dalla Fondazione Cirko Vertigo. In scena la talentuosa attrice Erika Urban, che con la nota cantante ha in comune una forte passione per la musica, il teatro e per le emozioni universali.

INFO: Cafè Muller, via Sacchi 18, www.cirkovertigo.com

FRATELLI NELLA NOTTE

Sabato 22 gennaio ore 21

In occasione della Giornata della Memoria, un racconto su di un periodo significativo della storia italiana. La guerra e la Resistenza da una parte, il mondo contadino dall’altra. Una storia mai di troppo, che aiuta a guardare ai fatti di oggi con un orecchio teso a ciò che è stato.

INFO: Ecomuseo del Villaggio Leumann, corso Francia 349, www.assembleateatro.com

RASSEGNA DIALETTALE

Sabato 22 gennaio ore 21

La rassegna in lingua piemontese proposta da 33 anni a Moncalieri riapre le porte del Matteotti con il quarto spettacolo in cartellone: Carlin-Galin-a part per l’Argentina, una commedia in tre atti dalla penna di TreMaGi. Sul palco la Compania Teatral Carla S.

INFO: Teatro Matteotti, via Matteotti 1, Moncalieri, tel. 328.6894390

ELISIR D'AMOR – FAVOLA IN MUSICA

Domenica 23 gennaio ore 10 e 16

Luigi Orfeo, regista d’Opera Lirica mette in scena un riadattamento dell’opera di Donizzetti per raccontare ai più piccoli, in forma giocosa e semplice, le celebri vicende di Adina, Nemorino e tutti gli altri personaggi.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, prenotazioni@casafools.it