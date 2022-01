Un flashmob musicale per Gigi d'Agostino: l'evento oggi in quartiere Mirafiori

"L'amour toujours" risuonerà negli stereo dei fans di Gigi d'Agostino nel suo quartiere natale, Mirafiori.

Nella piazzetta del "Villaggio", tra Via Pramollo e via Pomaretto, lo stesso quartiere si è mobilitato con tanto di diretta Instagram per mettere a tutto volume il più grande successo del dj torinese.

Il flashmob partito dai social con l'hashtag #GIGITOUJOURS ha già coinvolto tantissime persone che vogliono sostenere il loro idolo in questo momento particolarmente difficile.

Luigino Celestino Di Agostino, in arte Gigi d'Agostino, classe 1967, è da tempo affetto da un grave male che lo costringe a restare a casa per sottoporsi a specifiche terapie. L'annuncio che qualcosa non andava lo ha dato lo stesso dj sui social nel 2017. "Mi spiace tantissimo dovervi comunicare che ho un problema di salute, non posso affrontare viaggi, devo rimanere in cura. Devo sottopormi ad una terapia di alcuni giorni" aveva scritto in un post su facebook.

A dicembre 2021, l'aggravarsi delle sue condizioni. "Da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo...È un dolore costante... non mi da pace..." aveva scritto in un altro post.

A inizio 2022, infine, Gigi d'Agostino ha mostra gli effetti della malattia, pubblicando sempre sui social la foto mentre si sposta tramite l'uso di un deambulatore "Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza".