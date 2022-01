Moncalieri, salgono a 81 le classi in quarantena. Tre asili chiusi per il Covid

Alla fine della seconda settimana di lezioni in presenza, dopo la lunga sosta per le vacanze natalizie, a Moncalieri solo il 60% delle sezioni non sono finite in dad. I dati li ha forniti ieri sera l'assessore all'Istruzione Davide Guida.

"Si chiude una settimana molto complessa, con numeri ancora in grande crescita. Nei nostri 4 Istituti Comprensivi, le classi in quarantena ad oggi sono: 22 sezioni nelle scuole dell’infanzia, 52 classi nelle scuole primarie e 7 nelle scuole medie". Il totale fa 81, il che significa che "le classi/sezioni in quarantena sono oggi il 40,7,% del totale", ha aggiunto l'assessore Guida. Un conteggio al quale bisogna aggiungere tre asili chiusi per l'emergenza Covid: Pinocchio, Dubiè e Girotondo.