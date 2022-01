Controlli dei Carabinieri sul 35 delle baby gang: multati perché senza biglietto e mascherina

In totale elevate oltre 40 sanzioni

Ventinove passeggeri multati perché senza biglietto, a cui se ne aggiungono altri 3 senza mascherina e uno sprovvisto di Green Pass all'interno dell'autobus. E' questo l'esito dei controlli effettuati dai Carabinieri sul bus 35, che la scorsa settimana era stato utilizzato dalla baby gang per raggiungere Nichelino per un regolamento di conti tra bande.

Durante gli accertamenti di militari, svolti insieme al personale di Gtt, prima al capolinea del pullman in via Onorato Vigliani e poi alla fermata della metro in piazza Bengasi sono state fermate 100 persone.