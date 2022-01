"In lotta per la libertà": oggi a Torino "No Paura Day" contro il Green Pass

Sono trecento le persone che si sono date oggi appuntamento nel pomeriggio in piazza Castello per il "No Paura Day International", una manifestazione organizzata dai no Green Pass alla vigilia del passaggio del Piemonte in zona arancione.

Sul palco e in collegamento video si sono alternati interventi di contrari al certificato verde provenienti anche da paesi esteri. "Noi continuiamo nella nostra lotta per la libertà" hanno detto, dicendosi poi pronti ad offrire sostegno legale e psicologico.

Molti dei manifestanti erano senza mascherina. Tra di loro un basco blu, a simboleggiare il neonato "Esercito popolare italiano", indossato dal fondatore Alex Pinto. Presente anche il consigliere comunale di Settimo Antonio Borrini.