La guida è "per finta", ma lo stile (e il caffè) sono veri: doppio successo a stelle e strisce per il design Pininfarina

Doppio successo internazionale per lo stile torinese. Merito di Pininfarina, che ha meritato due premi al recente Good Design Award 2021 del Chicago Athenaeum. Affermazioni che dimostrano come lo storico marchio del design automotive continui a mantenere un legame con il suo passato, ma al tempo stesso proceda verso nuovi territori di applicazione.

Giunto alla 71esima edizione, il GOOD DESIGN Award è il più prestigioso, riconosciuto e storico programma di premi di design, organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con l'European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. La giuria ha premiato l'estro creativo di Pininfarina che, grazie al suo approccio multidisciplinare, ha saputo fondere competenze eterogenee per creare prodotti unici e innovativi caratterizzati da influenze di diversi settori.