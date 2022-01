Lotta al traffico di stupefacenti: blitz all'alba tra la Sardegna e la provincia di Torino

È scattato questa mattina alle prime luci dell'alba il blitz che vede i carabinieri dare un giro di vite contro il traffico di sostanze stupefacenti. L'area geografica coinvolta è piuttosto ampia e va dalla provincia di Torino alla Sardegna, passando per le zone di Roma, Pescara, Varese e appunto Oristano.



In azione, per sostenere i militari, anche gli elicotteri e i cani antidroga. Sono in tutto 16 i provvedimenti cautelari, di qui 4 ai domiciliari e tutti gli altri in carcere, mentre sono 60 le perquisizioni effettuate.

Complessivamente tra l'indagine Icres e la El Dorado sono state indagate 70 persone. Sono in corso accertamenti patrimoniali sugli otto arrestati a Torino. Secondo quanto emerso, avevano ingenti disponibilità di denaro che investivano in immobili, bar e attività commerciali non prima di averli "ripuliti".

E' stato infatti accertato un caso di riciclaggio al casinò di Saint Vincent, dove i vertici dell'organizzazione avevano "ripulito" 10mila euro incassati con il traffico di droga.