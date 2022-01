Al Folkclub, Brandon Allen & The Italian Job in concerto

Giovedì 27 gennaio alle ore 21.30 al Folkclub RadioLondra

presenta "Brandon Allen & The Italian Job"

con Dario Rosciglione, Andrea Rea, Enzo Zirilli



Nata per portare a Torino direttamente da quel crogiolo di lingue, culture e arte unico e inimitabile quale Londra è, in concerti spesso unici per l’Italia, le testimonianze più significative di come la scena del jazz e dintorni evolve oltremanica, influenzando l’intero continente, la rassegna RadioLondra giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, nonostante l’emergenza sanitaria, potendo contare su un ‘parterre’ di pubblico motivato e affezionato.

RadioLondra si avvale di uno “speaker” d’eccezione: Enzo Zirilli, l’ottimo batterista e percussionista torinese che ha vissuto stabilmente a Londra per oltre vent’anni, incontrando innumerevoli grandi artisti e collaborando con musicisti eccezionali, provenienti da tutto il mondo.



Il sodalizio artistico tra il sassofonista Brandon Allen ed Enzo Zirilli ha ormai raggiunto 13 anni e poco prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria globale è tornato alla ribalta grazie a Stefano Di Battista che ha voluto Allen e Zirilli con lui a Roma nel 2019 per due fortunatissimi concerti in quintetto. A seguito di quell'esperienza uno straordinario quartetto con Dario Rosciglione al basso e Andrea Rea al piano approda sul palco del FolkClub per la ‘prima’ di un tour Italiano che sicuramente farà scintille. Oltre che per le sue partecipazioni a RadioLondra (nel decennio scorso, in ‘trasferta’ a Maison Musique), Brandon Allen è noto al pubblico italiano per la sua militanza nella band capitanata da Kyle Eastwood.