Achille Lauro primo big italiano dell'edizione 2022 di Stupinigi Sonic Park

Dopo i Kasabian Sonic Park annuncia il primo grande nome italiano, ovvero l’artista più iconico e discusso degli ultimi anni.



Achille Lauro farà tappa non solo nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, ma anche al Sonic Park Matera. L'appuntamento torinese è in programma la sera del 3 luglio 2022.

Da Sanremo a Stupinigi

Dopo ONE NIGHT SHOW dello scorso dicembre, durante il quale per la prima volta al mondo gli spettatori hanno assistito in diretta alla creazione di un’opera NFT unica che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione Achille Lauro torna in tournée accompagnato da un’orchestra di 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora.

Dall'11 11 febbraio sarà disponibile LAURO - ACHILLE IDOL SUPERSTAR, nuova edizione dell’album LAURO con 7 nuove bonus track che completano l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, Tra queste, DOMENICA – il brano che porterà in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo.

Recupero delle date di Venaria

L'appuntamento di Stupinigi, nella residenza sabauda che fa parte del Comune di Nichelino, è il recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 che erano programmati al teatro Concordia di Venaria.

Tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli show Venaria Reale dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/achille-lauro-2022

a partire dal 01 febbraio 2022 alle ore 11.