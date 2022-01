Incendio di piazza Carlo Felice, venerdì riapre Decathlon dopo 5 mesi di chiusura [FOTO]

Piazza Carlo Felice dopo l'incendio: negozi che riaprono e in disallestimento

Dopo quasi cinque mesi di chiusura, venerdì riapre Decathlon in piazza Carlo Felice. Era infatti il 3 settembre quando un rogo partito dall'attico, dove quella mattina un fabbro stava effettuando dei lavori di saldatura per installare una cassaforte a muro, ha devastato il palazzo davanti a Porta Nuova.

Il 28 gennaio riapre Decathlon

Il 28 gennaio riapre così lo store dedicato allo sport e al tempo libero. In queste ore fervono i preparativi: le vetrine che si affacciano su corso Vittorio e piazza Carlo Felice sono illuminate ed ospitano nuovamente i manichini in completo da tennis, calcio o runner. All'interno si intravedono gli scaffali montati.

Non riapre Scarpe&Scarpe

Non riaprirà invece il vicino Scarpe&Scarpe: questa mattina gli operai stavano disallestendo il negozio ed impacchettando roba, poi caricata sui pallet da portare via. Una chiusura dettata dalle difficoltà a risistemare gli impianti andati distrutti nell'incendio. A fermarsi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio anche il "Turin Outlet", da cinque anni tra via e piazza Lagrange, che aveva riaperto lo scorso ottobre. Uno stop all'attività dettato dalla presenza delle impalcature, che limitano di molto l'ingresso dei clienti.

A breve rientrano una parte inquilini sfollati

Buone notizie invece per una parte degli inquilini del palazzo, sfollati da quasi cinque mesi, che potranno rientrare nelle loro abitazioni. A breve infatti, come aveva spiegato l'assessore alla Protezione Civile Francesco Tresso una settimana fa, il Comune pensa di “poter revocare l’inagibilità delle unità abitative del condominio “Piazza Lagrange” fino al terzo piano, dopo aver acquisito gli esiti delle verifiche”.