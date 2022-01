Rubarono 100 mila euro da un portavalori di via Roma: arrestati i due presunti ladri [VIDEO]

Nel corso della mattinata a Torino, i carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica - Gruppo Criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana -, nei confronti di 2 catanesi, domiciliati in Torino, ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato.