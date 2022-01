Giorno della Memoria: il 27 gennaio al Teatro Studio Bunker l’Accademia dei Folli in scena con "Con i nostri occhi"

Giovedì 27 gennaio (ore 21), in occasione del Giorno della Memoria, l’Accademia dei Folli porta in scena al Teatro Studio bunker Con i nostri occhi, letture di brani e testimonianze di chi ha vissuto il periodo più buio del XX secolo; un coro di voci incredule, sperdute, spaventate, fragili, che urlano al cielo l’orrore del lager.

Nel tentativo di ripercorrere il periodo più mostruoso e “scomodo” della storia contemporanea, la compagnia torinese ha concepito uno “spettacolo” la cui organicità ed omogeneità consiste unicamente nell’obiettivo di ricostruire, senza cadere nella commemorazione, ciò che è stato, bloccandolo con fredda determinazione in una fotografia in bianco e nero. Affiancando alla lettura un commento musicale eseguito dal vivo, lo spettacolo si svolge lungo un percorso di testimonianze che dalla cattura procedono fino al ritorno a casa.

Per une memoria che è – e deve essere collettiva, e per non dimenticare mai.