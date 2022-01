Giorno della Memoria, a Moncalieri riflessioni con i giovani "per non dimenticare"

Il 27 gennaio si celebra La Giornata della Memoria per ricordare ciò che è avvenuto con le leggi razziali. "Occorre ricordare a noi stessi che è sempre il “giorno della memoria”, perché si rimanga vigili e non venga mai meno la consapevolezza di ciò che è accaduto, perché non succeda mai più", ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo.

Cosa avvenne al Castello di Moncalieri

Alla biblioteca civica Arduino l’attività propone in questi giorni una riflessione con giovani e studenti sulla tragedia di coloro che hanno vissuto la persecuzione antisemita, dalle leggi razziali fasciste del 1938 al processo di esclusione degli ebrei, fino agli esiti tragici della Shoah.

Con documenti e testimonianze dell’epoca sarà possibile ripercorrere l'intera vicenda della discriminazione e deportazione degli ebrei, con un’attenzione sul Castello di Moncalieri, occupato dai nazifascisti durante la seconda guerra mondiale.