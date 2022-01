Danneggia alcune auto e poi cerca di rapinare un disabile: 21enne romeno arrestato

Un cittadino romeno di 21 anni è stato tratto in arresto lo scorso lunedì sera dagli agenti della Squadra Volante, accorsi in via Lauro Rossi per la segnalazione di un soggetto intento a danneggiare delle auto in sosta.

Il giovane, dopo aver colpito con dei calci e aver rotto gli specchietti di due auto parcheggiate, si era anche avventato su un cittadino disabile, colpendolo al viso al fine di derubarlo. L’uomo era impossibilitato a difendersi e pertanto riportava lesioni per 5 giorni di prognosi. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha posto fine alla violenza.

L’autore dei fatti è un 21enne con precedenti. E’ stato arrestato per lesioni personali aggravate, tentata rapina e danneggiamento aggravato.