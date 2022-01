Sgombero La Molla: corteo anarchico a Barriera di Milano

Non si placa la protesta degli anarchici dopo lo sgombero di stamattina, eseguito dalla digos, del centro sociale La Molla di via Bersezio. Nel tardo pomeriggio circa 150 persone si sono ritrovate in via Cecchi e stanno sfilando per le vie di Barriera di Milano, con a capo lo striscione “La lotta é per la libertà. La Molla occupata”.

Tante le scritte lasciate sui muri del quartiere: “basta sgomberi”, “Pd merda” e ancora “1312” (a significare “All cops are bastards”), “La lotta cova”. Preso di mira anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, con la scritta “infame” lasciata sui vetri del tram 4.

Il corteo ha cercato di dirigersi in via Bersezio, ma lo sbarramento dei reparti ha imposto una deviazione su corso Palermo.