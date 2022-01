Al Monumentale la cerimonia per il Giorno della Memoria, Lo Russo: “Ricordo e monito”

Si è svolta questa mattina al Cimitero Monumentale di Torino la tradizionale commemorazione delle vittime dell'Olocausto in occasione del Giorno della Memoria; durante la cerimonia è stato reso omaggio alle lapidi degli ebrei torinesi e dei militari vittime del nazifascismo, nonché al sacrario dei caduti della Resistenza.

Lo Russo: “Cerimonia è un simbolo”

Anche quest'anno non hanno fatto mancare la loro presenza autorità e associazioni: “La cerimonia del 27 gennaio - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo – è un simbolo, un momento in cui costruire memoria su questa tragedia enorme: crediamo, a proposito, nel valore dell'unità e in questa dimensione vogliamo collocare la nostra azione. Questi momenti devono servire per ricordare ma anche da monito affinché non si ripetano più”.

Tronzano: “Storia-memoria binomio inscindibile”

Sulla stessa lunghezza d'onda del primo cittadino è anche l'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano: “Storia e memoria - ha dichiarato – rappresentano un binomio inscindibile: dobbiamo avere la forza di tramandare con sensibilità alle nuove generazioni il ricordo dell'Olocausto per evitare che tragedie di questo genere si possano ripetere in futuro”.