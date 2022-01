Biletta (FI): "Istituire l’elenco degli amministratori condominiali"

Garantire maggiore trasparenza e tutelare il più possibile condomini e amministratori. È questa la “ratio” della Proposta di legge regionale di Alessandra Biletta (Fi) per l’istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di condominio.

La Pdl, sinora unica in Italia, ha iniziato l’iter legislativo in Terza commissione (presidente Claudio Leone), dove è stata la stessa Biletta a svolgere l’illustrazione.

L’azione degli amministratori condominiali in Italia è regolata dal Codice civile e dalla legge nazionale 220 del 2012. L’elenco regionale - come è stato spiegato - fornirà una maggiore conoscibilità e trasparenza dell’operato dell’amministratore, ampliando in capo ai condomini la possibilità di controllo della sua attività, che nel corso degli anni ha visto accrescere nuove incombenze a cominciare da quelle in materia fiscale, per cui sono richieste competenze altamente professionali e sono necessari continui aggiornamenti formativi.

L’iscrizione all’elenco non costituirà però in alcun modo titolo per l’esercizio dell’attività professionale.

Nel dibattito, per delucidazioni, è intervenuta Monica Canalis (Pd).

Sono poi stati stabiliti i termini per le consultazioni online dei soggetti interessati, che potranno far pervenire eventuali osservazioni e proposte entro il prossimo 18 febbraio.

Relatore di Maggioranza sarà la stessa Biletta, mentre in rappresentanza dei Gruppi di opposizione sono stati scelti Canalis e Silvio Magliano (Moderati).