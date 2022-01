Riaperta l'area giochi "Lanza-Curreno", in primavera la potatura degli alberi

E' stata riaperta l'area giochi bimbi di corso Lanza/viaCurreno.

Era stata chiusa per qualche mese a causa del un cedimento di un albero a novembre 2021, caduto sul corso andando a sfiorare addirittura la facciata dei palazzi di fronte all'area giochi.

L'area è stata rimessa in sicurezza dai tecnici del Comune e oggi è di nuovo fruibile. Durante la chiusura dello spazio è stata verificata anche la stabilità degli altri alberi circostanti.

"In primavera, in accordo con la città - spiega in un post su facebook il presidente Massimiliano Miano - Verranno avviati gli interventi di potatura del patrimonio arboreo".