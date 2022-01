Eurovision, il Comune cerca 600 volontari. Sganga (M5S): "Pattumiera di annuncio"

È polemica sulla richiesta , pubblicata ieri dalla Città di Torino sui social e canali informativi, di ricerca 600 volontari da impiegare " in mansioni di supporto all' organizzazione dell' Eurovision ". A criticare la scelta del Comune è la consigliera del M5S Valentina Sganga , che parla di " pattumiera di annuncio ".

"I giovani come pedine da sfruttare"

"I giovani - commenta l'esponente pentastellata - tanto decantati da tutti in campagna elettorale, restano ciò che purtroppo erano: pedine da sfruttare per qualche grande evento cittadino e da ripagare con un futuro fatto di precarietà, disoccupazione o espatrio ".

"Giovani rifiutatevi"

Per Sganga è impossibile pensare che "in un evento che cuba milioni di euro non si trovino i soldi per retribuire le persone. Non posso pensare che con le difficoltà sociali ed economiche che si stanno attraversando per la pandemia nessuno, e dico nessuno, dell'attuale amministrazione si sia interrogato sull'inopportunità di una simile iniziativa". "Care e cari giovani, rifiutatevi. Tenetevi la vostra dignità, e che la Giunta si tenga il suo lavoro volontario", conclude la consigliera.

Russi: "No al messaggio che a Torino il lavoro non valga nulla"

A farle eco il capogruppo M5S in Sala Rossa Andrea Russi, che aggiunge: "Trovo davvero vergognoso che la Giunta Lo Russo usi l’appeal di un evento di enorme portata mediatica per adescare giovani. In un momento in cui i riflettori di tutto il mondo saranno puntanti sulla città, non possiamo permetterci di trasmettere il messaggio che a Torino il lavoro non valga nulla".