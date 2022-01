Grugliasco, in occasione della festa di San Rocco il Palavillage apre le sue porte agli studenti

Lunedì 31 gennaio a Grugliasco suona la campanella del Palavillage! La città celebra il suo Santo Patrono San Rocco e, in concomitanza con la chiusura delle scuole, Palavillage in accordo con il Comune della Città di Grugliasco, apre le sue porte agli alunni delle scuole elementari e medie della città.

I bambini e ragazzi avranno l’opportunità di cimentarsi con padel e beach volley, seguiti dai maestri professionisti di Palavillage in alcuni dei 10 campi padel e 3 da beach volley della nuovissima struttura alle porte di Torino.

La prenotazione è obbligatoria entro domenica 30 gennaio inviando una mail a segreteria@palavillage.com o telefonando al numero: 011 1947 5700.

*fino esaurimento posti.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Palavillage è il luogo ideale per vivere l’esperienza del villaggio vacanze in città unendo sport e divertimento, tempo libero e cura di sé. È uno spazio unico in Italia: 8000mq attrezzati e progettati secondo i concept più innovativi e tecnologici che sorgono all’interno dell’ex capannone industriale Camel, riqualificato in chiave ecosostenibile. Non solo uno dei più grandi poli italiani di padel indoor, ma anche un nuovo centro di aggregazione che strizza l’occhio al sociale. Palavillage è un luogo di aggregazione per tutti, sportivi, gruppi, famiglie, amici, adulti e bambini, nel quale convivono, interconnessi fra loro: Sport, con 10 campi da Padel di ultima generazione, 3 campi da beach volley gestiti da BVT Beach Volley Training e palestra fitness; Free time, con Fisio e Funzione, uno studio di osteopatia e massofisioterapia, un centro benessere con estetica avanzata, parrucchiere e crioterapia gestito da Pearl’age, un Hub Store che ospita referenze sportswear, fashion e di interior design, a cura dei brand Suite 55, Perrero Porte e Finestre, iGD Photo; Work, un’area meeting e una dedicata al coworking gestita in collaborazione con Cowo; Family club, spazi per attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi in collaborazione con Bricks4Kidz®, e area ristorazione per tutta la famiglia gestita da Gerla 1927.

www.palavillage.com