Venaria, dal 1° febbraio accesso agli uffici pubblici consentito solo con il green pass

Dal 1° febbraio e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022), l’accesso in presenza agli uffici pubblici (compresi quindi quelli del comune) - è consentito soltanto se si è in possesso di green pass di base, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022. Il possesso del green pass non può essere autocertificato. Le norme sull’obbligo di certificazione verde Covid-19 non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (vedi circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021).