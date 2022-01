Rail Safe Day, giornata di controlli straordinari della Polizia nelle stazioni piemontesi

1 indagato, 905 persone controllate di cui 219 straniere e 38 minori, 89 operatori impegnati in 30 stazioni ferroviarie. 1 sanzione amministrativa elevata. Questi i risultati dell’operazione “RAIL SAFE DAY”, una giornata di controlli straordinari effettuata il 26 gennaio scorso dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta e disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria a livello nazionale, con servizi finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti in ambito ferroviario tra i quali l’attraversamento binari e l’indebita presenza in aree destinate ad esclusivo utilizzo del personale addetto, presso le stazioni e le aree ferroviarie con particolare riferimento ai luoghi in cui si sono maggiormente riscontrate tali condotte.

A Torino Porta Nuova un quarantenne italiano è stato denunciato per possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente tipo crack, confezionato in un involucro termosaldato, successivamente sequestrato.