Manifestazione no green pass oggi pomeriggio in piazza Castello

“I cortei non saranno più soggetti alle restrizioni. La pandemia è finita, così come la presa in giro, di Draghi e dei suoi ministri, tramite la falsa narrazione emergenziale. La realtà è che aumenta il malcontento popolare". Lo dichiara in una nota il leader della ‘Variante Torinese’ e del movimento ‘Torino no Green pass’, Marco Liccione, annunciando la manifestazione di oggi pomeriggio in Piazza Castello a Torino.

"Le partite Iva e buona parte dei lavoratori si trovano in una situazione drammatica come mai prima d’ ora. Invitiamo tutti a scendere in piazza, con noi, contro questo Governo incompetente e abusivo. E’ il momento della disobbedienza civile pacifica. Nessuno fermerà il popolo unito”.