Meteo, un altro weekend all'insegna del bel tempo su Torino e provincia

L’alta pressione non cederà ancora il passo, anche se oggi entrerà aria più fresca da est. La domenica si annuncia con tempo bello e temperature in rialzo, da lunedì nuova rinfrescata. Assenza di precipitazioni ancora per tutta la settimana.

Cielo in prevalenza soleggiato o al più con velature di passaggio. Possibili nebbie notturne e mattutine specie sulle pianure. Temperature in leggero calo oggi con valori massimi su 8/10 °C, in rialzo domenica fino 11/13 °C. Minime prossime o sotto lo 0 in aperta campagna.