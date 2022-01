Grugliasco si allena per il futuro: un seminario online per scegliere l'università e il lavoro

Dopo le superiori arriva la scelta più importante per i ragazzi e per le loro famiglie

Al via anche quest'anno, la 10ª edizione del seminario di orientamento “Alleniamoci al futuro”, organizzato dall'Assessorato all'Istruzione del comune di Grugliasco e rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle secondarie di secondo grado alle prese con l'orientamento nel mondo del lavoro e la scelta del percorso di studi universitario e di specializzazione post diploma.

Un' edizione che si svolgerà anche quest'anno non in presenza, ma con contributi registrati sul web, accessibile dalle ore 8,30 di venerdì 4 Febbraio 2022, cliccando sul sito www.ingrugliasco.it.

Ad aprire il seminario i saluti del sindaco Roberto Montà e dell'assessore all'istruzione Emanuela Guarino; i lavori del seminario - come per le passate edizioni -, anche quest'anno si apriranno con lo sport: Riccardo D'Elicio, presidente del CUS Torino, guiderà i giovani verso una maggior consapevolezza delle soft skills, che trovano un'applicazione in ambito sportivo e che accanto alla formazione, sono la carta vincente per entrare con successo nel mondo del lavoro.

Seguirà l'intervento curato dal servizio orientamento della Camera di Commercio di Torino per una panoramica sulle tendenze del mercato del lavoro e le nuove professioni.





L'ANPAL in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Rivoli tratterà il tema del mercato del lavoro: come orientarsi, competenze trasversali, curriculum vitae, colloquio di selezione.

Quindi spazio alle proposte formative dagli ITS alle Università, con i link di collegamento alla presentazione di ogni singolo corso di laurea o di specializzazione post diploma.